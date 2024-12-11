Çalışanlar ‘teşvik’ dedi Scholz AB’yi işaret etti

Köln'de aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu otomobil fabrikası Ford'un çalışanları, Başbakan Olaf Scholz'dan elektrikli otomobiller için yeniden teşvik priminin hayata geçirilmesini istedi. Ziyaret öncesi toplanan Ford İşçi Temsilciliği, durgun talebin canlandırılması için devlet desteğinin şart olduğunu ifade etti. Scholz ise, çözüm için AB'den destek beklediğini ifade etti ve "Avrupa'da şarj altyapısı genişletilmeli" dedi. Elektrikli araca yatırım yapan Ford, primin kalkmasıyla satış düşünce 3000 çalışanın işine son vermeyi planlıyor.