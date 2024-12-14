‘Merz’in yardımcısı olarak görev yapmam’

Başbakan Olaf Scholz, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) liderliğinde kurulacak olası kabinede CDU lideri Friedrich Merz'in yardımcısı olmayı kesin dille reddetti. Scholz, olası büyük koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olma ihtimali sorulunca "Bunu yapmam. Zaten yeniden başbakan olmak için mücadele ediyorum" şeklinde cevap verdi.Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), son kamuoyu yoklamalarında oyu yükseliyor. Forsa'nın araştırması SPD'nin oy oranını yüzde 17 gösterirken CDU/CSU'nun oyları yüzde 31. Sonuç, geçmişteki gibi SPD ve Birlik Partilerinin koalisyonunu işaret ediyor. SPD'de Boris Pistorius veya Lars Klingbeil'in Merz'e yardımcısı olabileceği öne sürülüyor.