‘Polisin aklanması utanç verici’

Tarihler 8 Ağustos 2022'yi gösterdiğinde Dortmund'daki mülteci yurdunda 16 yaşındaki Senegalli genç Mouhamed Drame bıçağı karnına dayamış çaresiz otururken görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, gençten bıçağı bırakmasını istedi. O andan sonra orantısız güç kullanımı başladı. Önce Mouhamed'in yüzüne biber gazı sıkıldı, hemen ardından şok tabancasıyla müdahale geldi.Olayın şokunu yaşayan Mouhamed'i durduramayan polis, makineli tüfeğine sarıldı ve kurşun yağdırdı. Gencin öldürülmesinden hemen sonra siyasiler polisin tehdit altında hareket ettiğini söyledi, olayı kapatma yarışına girdi. Basına, "Bıçaklı saldırganların çok tehlikeli olduğu" haberleri yaptırıldı. Yaka kamerası görüntülerinin yayınlanması istenince, cevap "Açmayı unutmuşlar' oldu.Savcılık, "orantısız güç kullanıldığı" şüphesiyle beş polis hakkında soruşturma başlattı. Ancak daha sonra dört polisin tahliyesi talep edildi. Sadece polislerin amiri hakkında 10 ay hapis istendi. Dortmund Eyalet Mahkemesi'nde görülen duruşmada beş polise beraat kararı çıktı. Hakim Thomas Kelm, "Sanıkların tamamı beraat etmiştir. Davanın masrafları devlet tarafından karşılanacaktır" dedi.Duruşma için Senegal'den gelen Mouhamed Drame'nin kardeşleri Sidy ve Lasanna, kararı utanç verici olarak nitelendirdi. Kararın ardından büyük şok yaşayan iki kardeş, gözyaşlarını tutamadı ve kararı temyize götüreceklerini ifade etti. Öte yandan davayı izleyen çok sayıda aktivist, "Mouhamed için adalet, bu bir cinayettir'' sloganları atarak kararı protesto etti.SABAH, olayın üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken önceki gün çıkan kararı öngörmüştü. 3-4 Eylül 2022 tarihli SABAH'ta yayınlanan haberde "Polizei, Senegalli genci sokak ortasında makineliyle tarayarak öldürdü. Ne hikmetse bütün polis kameraları yine bozuktu. Ancak suçlamalar artınca savcı mecburen soruşturma açtı. Tabii ki bu olayın üstü de kapatılacak" ifadeleri kullanılmıştı.