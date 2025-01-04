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Giriş Tarihi: 4.1.2025 22:14

FB’nin eski yıldızından lösemili kıza destek

Max Kruse, lösemili bir çocuk için yardım kampanyası başlattı. Kruse’nin kampanyasına eşi Dilara da destekçi oldu.

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
FB’nin eski yıldızından lösemili kıza destek

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, çok duyarlı davranıp yardım kampanyasına destek verdi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan SMA hastası minik İkranur için kampanya başlatan Kruse, sosyal medya takipçilerine çağrıda bulundu.

Kruse, eşi Dilara'nın da destek verdiği kampanya ile 33 milyon lira tutan tedavi masraflarının karşılanması için sosyal medyadan çağrıda bulundu.
İnstagram'da 500 bin takipçisi bulunan 36 yaşındaki eski futbolcu, takipçilerine seslenerek "İkranur'u yaşatmak için yardım edin" dedi.

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FB’nin eski yıldızından lösemili kıza destek
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