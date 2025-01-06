300 bin Suriyeliyi geri gönderecekler

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyeli mültecilerin koruma statülerinin gözden geçirilmesini ve gerekirse iptal edilmesini öngören çalışma hazırladıklarını duyurdu. Bakan Faeser, Suriye'deki son gelişmeler atıfta bulunarak, "Almanya'da koruma sağlanmış bireylerin, eğer Suriye'deki durum istikrara kavuşmuşsa ve artık korumaya ihtiyaçları yoksa, Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) bu korumayı gözden geçirecek ve gerektiğinde kaldıracaktır" dedi.

Faeser, Suriye'deki iç savaşın ardından bir yeniden yapılanma sürecinin başladığını hatırlatarak, "En büyük önceliğimiz, güvenlik sorunları ve buna dair bir değerlendirme yapmak. Mültecilerin ülkelerine dönüşü konusunda net bir strateji izleyeceğiz" diye konuştu. Almanya'ya iyi uyum sağlamış ve burada yeni hayat kurmuş olanların ülkelerinde barış sağlanması durumunda bile Almanya'da kalmaları gerektiğini ifade eden Faeser, suç işleyenlerin, radikal dincilerin geri gönderilmesinin hızlandırılacağını belirtti, "Bu gruptaki kişileri, Suriye'ye göndermek için hukuki imkanları genişlettik ve bu imkanları kullanacağız" ifadelerini kullandı. Almanya'da yaklaşık 975 bin Suriye vatandaşı yaşıyor. Bunların yaklaşık 300 bini geçici koruma statüsüne sahip.