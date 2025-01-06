Umre’den dönenlere coşkulu karşılama

Umre'ye giden heyette yer alan DİTİB Schömberg Fetih Camii Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Özdemir, "Grup hocamız Yakup Akboğa ile kafile hocamız Mustafa Tok hocamıza teşekkür ederiz. Bizlere dolu dolu ibadet yaşattıkları ve çok bilinçli şekilde gezdirdikleri için" dedi. Stuttgart Havalimanı'ndan 23 Aralık 2024 tarihinde yola çıkan grup, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü yine Stuttgart'a döndü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde gerçekleşen Umre programı, Schömberg Fetih Camii'nde düzenlenen uğurlama töreni ile başladı. Dualarla yolcu edilen Umre kafilesi, 13 gün boyunca ibadetlerini yerine getirdi, kutsal topraklarda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kabe'den ayrılmanın verdiği hüzünle Medineyi Münevvere geçip Peygamber Efendimiz'i ziyaret eden kafile, burada Resulullah Efendimizin ayak izlerini takip ederek çeşitli ziyaretler yaptı. Umre kafilesi manevi hazzın mutluluğu ile evlerine sağsalim döndü. Kafile, uğurlanırken olduğu gibi yine Stuttgart Havalimanı'nda törele karşılandı.

Cemaat Umre'den dönenleri "Hoşgeldiniz" pankartları ile selamlarken, kafile için ayrıca DİTİB Schömberg Fetih Camii'nde de bir tören düzenlendi. Umre'ye gidip dönmenin mutluluğunu yaşayanlar, "Allah herkese o kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin" dedi.