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Giriş Tarihi: 12.1.2025 12:22

Partisinden yüzde 99 destek aldı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) düzenlediği parti kongresinde mevcut başbakan Olaf Scholz’u seçimde yeniden aday gösterdi. Scholz partililerin yüzde 99’unun desteğini aldı.

Mustafa AKBABA
Partisinden yüzde 99 destek aldı

SPD, Berlin'de düzenlenen delegeler toplantısında 66 yaşındaki Olaf Scholz'u yüzde 99 oyla 23 Şubat seçiminde başbakan adayı olarak seçti. Resmi oylamanın ardından Scholz, önümüzdeki altı haftalık kampanya dönemi için güçlendiğini söyledi. Scholz, Phoenix kanalına verdiği demeçte, "Şimdi her yapacağım iş gelecekle ilgili" dedi.

SEÇİM PROGRAMI KABUL EDİLDİ

SPD daha sonra seçim programını da kabul etti. Programın odak noktası ekonomi. Sosyal Demokratların hedefi, bürokrasiyi, şirketler üzerindeki yükü azaltmak ve şebeke ücretlerini yarıya indirerek elektrik maliyetlerini düşürmek. Konut alanında SPD kiraların dondurulmasını süresiz olarak uzatmak istiyor. Jusos adlı gençlik örgütünün talebi üzerine, programda ortak bir dairede bir odanın 400 Euro'dan fazla olmaması gerektiği yönünde ek garanti verildi.

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Partisinden yüzde 99 destek aldı
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