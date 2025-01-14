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Giriş Tarihi: 14.1.2025 10:04

Aleyna’nın katil zanlısı yakalandı

Stuttgart kentinde yaşadığı dairede ölü bulunan Aleyna E.’nin katil zanlısı yakalandı. 34 yaşındaki zanlının Bosna Hersek kökenli olduğu açıklandı.

Fatih YILMAZ
Aleyna’nın katil zanlısı yakalandı

Öğretmen olmaya hazırlanan üniversite öğrencisi Aleyna E.'nin ölümünden 36 saat sonra katil zanlısının yakalandığı açıklandı. Dairesine ölü bulunan 25 yaşındaki genç kadının Stuttgart'ta yaşayan Bosna Hersek kökenli 34 yaşındaki biri tarafından öldürüldüğü, katil zanlısının olay gecesi ilk kez Aleyna'nın evinde kaldığı bildirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, cinayetin nedeni hakkında henüz bilgi paylaşmadı. Zanlının önce tanık olarak ifade verdiği, ancak daha sonra çelişkili ifadeler vermesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alındığı belirtildi. 34 yaşındaki zanlı, Stuttgart Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı. Duruşmanın ardından zanlı, Stammheim Cezaevi'ne gönderildi. Zanlının suçlamalarla ilgili bir açıklama yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.

Aleyna E., altı ay önce Pforzheim'dan Stuttgart'a taşınmış ve öğretmenlik sınavlarına hazırlanmaya başlamıştı. Bir komşusuna, öğrencilerle çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatmıştı. Aleyna'nın komşularından biri, "Onun bir erkek arkadaşı olduğunu hiç görmedik. Eve gelen biri de olmazdı" açıklamasında bulunmuştu.

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Aleyna’nın katil zanlısı yakalandı
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