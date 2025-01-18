Seçime katılım imzaya kaldı

Jurgen Todenhöfer'in kurduğu Adalet Partisi'nden (Die Gerechtigkeitspartei-Team Todenhöfer) seçime katılım için destek arıyor. Partinin Pforzheim Belediye Meclis Üyesi Barış Özkan, 23 Şubat'ta yapılacak seçimlere parti olarak Baden Württemberg Eyaleti'nde katılabilmek için bugün (18 Ocak 2025) Mannheim'da imza kampanyası yapacaklarını ifade etti.

Özkan, "Seçimlere Baden Württemberg'den katılabilmemiz için 2 bin destek imzasına ihtiyacımız var. Bu imzaların dörtte üçünü tamamladık. Listemizin büyük bölümü Türklerden oluşuyor. Türklerin ve göçmen toplumunun haklarını savunuyoruz. Bu sebeple Mannheim Meydanı'nda destek arayacağız. Saat 12.00'den 20.00'ye kadar Alman vatandaşı olan, 18 yaş ve üstü herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.