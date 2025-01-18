Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Seçime katılım imzaya kaldı
Giriş Tarihi: 18.1.2025 10:11

Seçime katılım imzaya kaldı

Adalet Partisi (Die Gerechtigkeitspartei), Baden Württemberg Eyaleti’nden genel seçime katılabilmek için destek arayışında. Parti bugün Mannheim’da stand kurup imza toplayacak.

Fatih YILMAZ
Seçime katılım imzaya kaldı

Jurgen Todenhöfer'in kurduğu Adalet Partisi'nden (Die Gerechtigkeitspartei-Team Todenhöfer) seçime katılım için destek arıyor. Partinin Pforzheim Belediye Meclis Üyesi Barış Özkan, 23 Şubat'ta yapılacak seçimlere parti olarak Baden Württemberg Eyaleti'nde katılabilmek için bugün (18 Ocak 2025) Mannheim'da imza kampanyası yapacaklarını ifade etti.

Özkan, "Seçimlere Baden Württemberg'den katılabilmemiz için 2 bin destek imzasına ihtiyacımız var. Bu imzaların dörtte üçünü tamamladık. Listemizin büyük bölümü Türklerden oluşuyor. Türklerin ve göçmen toplumunun haklarını savunuyoruz. Bu sebeple Mannheim Meydanı'nda destek arayacağız. Saat 12.00'den 20.00'ye kadar Alman vatandaşı olan, 18 yaş ve üstü herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seçime katılım imzaya kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA