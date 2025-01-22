‘Sistematik sorun var’ deyip partisinden ayrıldı

Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu, parti içindeki entrikalar ve Stefan Gelbhaar'a yönelik taciz suçlamalarına dair tartışmaların ardından partisinden ayrıldığını duyurdu. Mutlu, kararını açık bir mektupla kamuoyuna ve Yeşiller Partisi'nin üst yönetimine bildirdi.

Mutlu, mektubunda Berlin Yeşiller Teşkilatı'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu. "Entrikalar, güç oyunları ve hata kültürü, Yeşiller'i artık benim değerlerimi ve inançlarımı temsil etmeyen bir organizasyona dönüştürdü" diyen Mutlu, partiden derhal ayrıldığını açıkladı.

SUÇLAMADA ŞÜPHE VAR

Berlin Milletvekili Stefan Gelbhaar'a yönelik cinsel taciz suçlamaları, 2024 Aralık ayında gündeme gelmişti. Gelbhaar, suçlamaları kesin bir dille reddetse de iddialar nedeniyle partinin Berlin eyalet listesine alınmadı ve seçim bölgesindeki doğrudan adaylığını kaybetti. Ancak RBB yayın kuruluşu, suçlamaları yapan kişinin kimliğiyle ilgili şüphelerin ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin bazı haberlerini geri çekti.

YAPISAL SORUN KÖK SALMIŞ

Mutlu, parti içindeki sorunların münferit olmadığını ve yapısal bir sorun teşkil ettiğini savundu. "Bu olaylar izole bir durum değil, Berlin Yeşiller Teşkilatı'nda kök salmış yapısal bir sorunun göstergesi. Stefan Gelbhaar, asılsız ve açıkça yanlış bir cinsel taciz suçlamasıyla sadece kamuoyunda itibarsızlaştırılmadı, aynı zamanda siyasi olarak da yok edildi" ifadelerini kullandı.

Özcan Mutlu, 14 yıl boyunca Berlin Eyalet Parlamentosu'nda görev yapmış, 2013-2017 yılları arasında ise Almanya Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak bulunmuştu.