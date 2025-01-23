Trump’ın gözbebeği 11 yıldır alıcı bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana'ya hediye ettiği 'IVANA 1' plakalı otomobili, Almanya'nın Waghausel kentinde satışa çıkarıldı. Ancak, fiyatı dudak uçuklatan bu araç tam 11 yıldır alıcı bulamıyor. Baden Württemberg'de klasik otomobil galerisi sahibi olan Fırat Baz, 1987 model Mercedes-Benz 560 SL'yi tam anlamıyla bir hazine olarak görüyor.
TRUMP'TAN ALICIYA ÖZEL MEKTUP
Baz, "Bu özel aracı 2014 yılında Florida'dan 40 bin Euro ödeyerek satın aldım. Almanya'ya getirdiği araç, o dönemdeki gümrük, nakliye ve vergilerle birlikte adeta küçük bir servete dönüştü. Ancak aradan geçen yıllara rağmen hâlâ yeni sahibini bekliyor. Otomobil 18 bin 500 kilometre yol gitmiş. Trump'ın New York'taki adresinin yazılı olduğu garanti kartı ve Ivana Trump'ın alıcıya hitaben yazdığı kişisel bir mektup da araçla birlikte teslim edeceğim" dedi.
Baz mektupta şu ifadelerin yer aldığını aktardı: "Umarım Mercedes'imi benim yıllarca keyifle kullandığım gibi siz de keyifle kullanırsınız. Bu, Donald'dan gelen bir hediyeydi ve benim için her zaman güzel anılarla dolu olacak."
Aracın bugüne kadar 100 bin euroyu aşan teklifler aldığını aktaran Fırat Baz, bu teklifleri geri çevirdiğini ve araca biçilen değeri tam olarak kestiremediğini söyledi.