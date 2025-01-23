Trump’ın gözbebeği 11 yıldır alıcı bekliyor

Baz mektupta şu ifadelerin yer aldığını aktardı: "Umarım Mercedes'imi benim yıllarca keyifle kullandığım gibi siz de keyifle kullanırsınız. Bu, Donald'dan gelen bir hediyeydi ve benim için her zaman güzel anılarla dolu olacak."

Aracın bugüne kadar 100 bin euroyu aşan teklifler aldığını aktaran Fırat Baz, bu teklifleri geri çevirdiğini ve araca biçilen değeri tam olarak kestiremediğini söyledi.