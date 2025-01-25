Almanya’da büyük skandal! Nazi askerlerine hala emekli maaşı ödüyorlar

Savaşın sona ermesinden 80 yıl sonra dahi Almanya'nın Nazi suçlularına "mağdur emekliliği" adı altında ödemeler yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Alman basınında yer alan habere göre 8 bin 505 kişi savaş mağdurlarına yönelik oluşturulan emekli maaşından faydalanıyor. Ülke içinde bu maaşı alanların sayısı 7648 iken yurt dışındaki sayı ise 657.

NAZİ ASKERLERİ BİLE ALIYOR

Maaşın Federal Tazminat Yasası kapsamında savaş mağduru emekliliği adı altındaki ödemenin yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon Euro olduğu kaydedildi. Özellikle, yurt dışında yaşayan eski Nazi askerlerinin bile bu ödemeden faydalandığı aktarıldı.

FEDERAL MECLİS KARAR ALMIŞTI

Tarihçi ve Nazi dönemi uzmanı Stefan Klemp, tespit edilen bu vakaların yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade etti. Klemp, tüm emeklilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 5'inin savaş suçlularına gittiğini belirtti. 1998 yılında Alman parlamentosu, savaş suçlarına karışan kişilere bu tür ödemelerin yapılmaması gerektiği yönünde karar almıştı. Klemp, yasanın göstermelik düzenleme olduğunu ve neredeyse hiç uygulanmadığını belirtti.

"BAŞARISIZLIĞIN YANSIMASI"

Eski milletvekili ve Almanya İsrail Derneği Başkanı Volker Beck ise bu ödemelerin Almanya'nın tarihi sorumluluklarını yerine getirmekteki başarısızlığını yansıttığını söyledi. Beck, "Bu konuyu sonlandırmak için kimse ciddi bir çaba göstermedi" dedi.