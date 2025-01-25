Fabrika duvarında Hitler mesajlı protesto

Siyasi Güzellik adlı merkez ile İngiliz aktivist grubu Led by Donkeys, Tesla'nın Almanya'nın Brandenburg Eyaleti'ndeki fabrikasının duvarına "Heil Tesla" yazısı yansıttı. Yazı, fabrikanın duvarında yaklaşık bir saat kaldı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda "Heil" ifadesi ve Musk'ın tartışmalı hareketleri dikkat çekti.

DRONE İLE ÇEKİM YAPTILAR

Led by Donkeys grubunun lideri Philipp Ruch, "Musk, Amerikan Neo-Nazileri tarafından yıllardır kullanılan bir selamı yaptı" diyerek eylemin hedefinin Musk'ın sağ görüşlü gruplara verdiği desteği ifşa etmek olduğunu belirtti. Eylemin görüntülerinin bir drone yardımıyla kaydedildiği ifade edilirken, Tesla'nın güvenlik ekiplerinin durumu fark etmemesi eleştirilere yol açtı.

ÖNCE MONTAJ SANDILAR

Olayın ardından polis, görüntülerin montaj olduğunu iddia etse de gelen tepkiler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu. Polis sözcüsü, "Bu görüntüler, anayasal olarak yasaklanmış sembollerin kullanımına dair soruşturmayı gerektiriyor" dedi. Tesla fabrikasının güvenlik kameralarının olay anında çalışıp çalışmadığı ve güvenlik ekiplerinin neden müdahalede bulunmadığı inceleniyor.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşmada aynı hareketi sergilemiş ve bu durum uluslararası tepki çekmişti. Sağcı çevrelerde övgüyle karşılanan hareket, eleştirmenler tarafından sert bir şekilde kınandı. Musk ise bu eleştirileri "saçma" olarak nitelendirerek savunmaya geçmişti.