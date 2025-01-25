Üç kız kayıp, endişe büyük

Almanya'nın Hamm kentinde yaşayan ve arkadaş olan üç kız çocuğu, sosyal medyada yazıştıkları 30 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi ile buluşarak kayıplara karıştı. Orta okul (Realschule) öğrencileri 12 yaşındaki Meliha Aleyna Urner, 13 yaşındaki Eda Roseti ve 14 yaşındaki Faslı Lina Hammouch'un, dün saat 11.25'te öğretim gördükleri okuldan ayrıldıkları kaydedildi.

TELEFONLARI BIRAKMIŞLAR

Meliha'nın halası Mukadder Karabatak, "Kızlar dün son ders olan dördüncü derse girmeyerek okulda ayrılmışlar. İkisinin telefonlarını okulda bıraktıkları tespit edildi. Yeğenim Meliha Aleyna'nın telefonunu yatağının süngerinin içinde bulduk. Yani yeğenim de telefonunu evde bıraktı" dedi.

KAÇIŞ PLANLANMIŞ

Üç kızın en son okul çevresi ve Dortmund merkez tren garında görüldükleri ifade edildiğini aktaran Karabatak, "Kızların görüştükleri kişinin isminin İbrahim olduğu ve 30'lu yaşlarda olduğu ifade edildi. Yeğenimin bir arkadaşı bize kızların bir haftadır bu kişi ile görüştüklerini ve plan yaptıklarını aktardı" diye bilgi verdi.

AİLELER YARDIM BEKLİYOR

Kızların kaybolmasının ardından polise başvurduklarını anlatan Karabatak, "Şu ana kadar kızlardan bir haber alamadık. Polis kızların telefonlarını inceledi ve bir şey bulamadığını söyledi. Polis kızların kendi istekleriyle gitmeleri nedeniyle fazla bir şey yapamadıklarını da söyledi" diye konuştu. Endişeli aileler, kızlarından gelecek haberi beklediklerini, kızlarını gören veya yerlerini bilenlerin polisi bilgilendirmesini istedi.