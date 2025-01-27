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Giriş Tarihi: 27.1.2025 17:03

Havalimanından 200 bin euroluk otopark faturası

Berlin/Schönefeld Havalimanı’nda park halinde bırakılmış bir otomobilin 200 bin Euro otopark ücreti birikti. Bir yılı aşkın süredir bekleyen aracın sahibine ulaşılamıyor

Havalimanından 200 bin euroluk otopark faturası

Berlin Havalimanı'ndaki kısa süreli park alanında bir yılı aşkın süredir terk edilmiş Hannover plakalı otomobil dikkat çekiyor. Havalimanı binasının tam önündeki otomobil park ücretinin en yüksek olduğu alanda duruyor. İlk on dakikası ücretsiz olan noktada, bir saatlik park 23 Euro ile ücretlendiriliyor. Günlük park ücreti 552 Euro olan bu alanda duran otomobilin şimdiye kadar 200 bin Euro'nun üzerinde park ücreti birikmiş durumda.

Konuyu araştıran Berliner Zeitung gazetesi, aracın çalıntı olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Polisin ardından park alanından sorumlu olan Stuttgart merkezli APCOA şirketini arayan gazete, astronomik park ücretinin uygulanıp uygulanmayacağını sordu. Şirket, "Tahsilatın mümkün olup olmayacağı, borçlunun tespit edilip edilemeyeceği ile gerekli maddi imkânlara sahip olup olmadığına bağlı" açıklaması yaptı

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Havalimanından 200 bin euroluk otopark faturası
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