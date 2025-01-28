“Tanınmamak için kafama poşet taktım”

Ünlü şarkıcı ve televizyon yıldızı Marc Terenzi, hayatını altüst eden bağımlılığı ve sokaklardan yeniden hayata dönüş hikayesini tüm açıklığıyla anlattı. "Hiçbir şeyim yoktu" diyen Terenzi, ayrılığın ardından kendini Frankfurt'ta, tren garının çevresinde evsiz olarak bulduğunu dile getirdi.

2015 yılında model Myriel Brechtel ile olan ilişkisi sona eren Terenzi, bu ayrılıkla birlikte her şeyini kaybetti. Üç yıl süren birliktelikten geriye sadece oğlu Brady kalırken, çift arasında nafaka anlaşmazlıkları nedeniyle büyük gerginlikler yaşandı. Terenzi, "Myriel'in evinden atıldım ve ne yapacağımı bilemedim" diyerek o dönemin zorluğunu dile getirdi.

Ayrılığın ardından sokakta yaşamak zorunda kalan Terenzi, Frankfurt'ta tren garında geçirdiği günleri, "Bir süre sokaklarda yaşadım. İnsanların beni tanımaması için başıma torba geçiriyordum" sözleriyle anlattı.

DOSTLARIM BENİ TERK ETTİ

Terenzi, o dönem birçok arkadaşından yardım istediğini ancak kimsenin ona destek olmadığını belirterek, "Beni sadece eğlenmek için kullandılar, kimse gerçekten yardım etmedi" dedi. Terenzi, evsiz olduğu dönemde bağımlılıkla mücadele ettiğini ve en zor kısmın bu olduğunu ifade ederek, "Kokain ve alkol her yerde ücretsizdi ama yemek bulamıyordum. Kulüplere gidiyordum, bedava alkol veriyorlardı ama yiyecek yoktu. Bu inanılmaz zor bir dönemdi" diye konuştu.

MALLORCA'DA YENİ BAŞLANGIÇ

Sonunda bağımlılığından kurtulmak için bir rehabilitasyon programına katılan Terenzi, eski eşi Sarah Connor ve ailesinin desteğiyle hayatını düzene koymaya başladı. İlk denemesinde başarısız olan Terenzi, spor, meditasyon ve dostlarının yardımıyla ikinci denemede Türkiye'ye de giderek bağımlılığını yenmeyi başardı.