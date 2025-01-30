Almanya’da ayaklanma CDU’ya öfke yağdı!

Yaklaşan genel seçimler öncesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), göç politikasıyla ilgili bir yasa tasarısını Federal Meclis'e getirdi. Beş maddelik tasarıyı ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Koalisyon Hükümeti'nden ayrılan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) desteğiyle meclisten geçirdi.
Daha önce AfD ile işbirliği yapmayacağını her platformda dile getiren CDU Genel Başkanı ve Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, ırkçı partiyle anlaşması büyük öfkeye neden oldu.
Öğleden sonra parti genel merkezi Konrad Adenauer Haus, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Merkez önünde 10 bini aşkın kişi toplandı. Akşamüstü sol radikal gruplar CDU'nun Berlin Charlottenburg Wilmersdorf'taki bürosunu işgal etti. Yaklaşık 30 dakika süren işgalde CDU ofisi dağıtıldı.
ÇALIŞANLAR TEHDİT EDİLDİ
CDU Adayı Lukas Krieger (37), "Öğleden sonra yaklaşık 40 maskeli sol radikal CDU Berlin ofisini bastı ve tahrip etti. İşgal 40 dakika sürdü. İçeri girmek için bir kapı kırıldı. Olay sırasında içeride bulunan iki çalışan büyük korku yaşadı, tehdit edilerek kenara itildiler" açıklamasında bulundu.
"MERZ=GÜVENLİK RİSKİ"
Gösteriler, "Sağcılarla İşbirliğine Hayır" sloganıyla düzenlendi. Organizatörler, CDU'nun AfD ile iş birliğini derhal sonlandırmasını talep ederken, bu ortak hareketi "tabu ihlali" olarak nitelendirdi. Protestoya katılan iklim aktivisti Luisa Neubauer, elindeki pankartta Merz'i "güvenlik riski" olarak tanımladı.
DALGA DALGA YAYILIYOR
Berlin dışında, Frankfurt, Leipzig, Dresden, Münih, Dortmund, Bielefeld, Hannover ve Kiel gibi şehirlerde de binlerce kişi sokaklara döküldü. Leipzig'de göstericiler, CDU planlarını protesto etmek için kartonlardan "Sağcılara Karşı Yangın Duvarı" inşa etti. Protestoya katılanlar arasında SPD, Sol Parti ve Yeşiller'den siyasetçiler yer aldı.
TOPLUM İKİYE BÖLÜNDÜ
Almanya'da CDU, AfD ve FDP'nin iş birliğiyle alınan göç politikası kararı, siyasi ve toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bir yanda daha sıkı politikalar gerekli diyenler, diğer yanda radikallerle iş birliğine hayır çağrısı yapan binlerce gösterici, toplumun bu konuda ikiye bölündüğünü gösterdi.