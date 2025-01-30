Almanya’da ayaklanma CDU’ya öfke yağdı!

DALGA DALGA YAYILIYOR

Berlin dışında, Frankfurt, Leipzig, Dresden, Münih, Dortmund, Bielefeld, Hannover ve Kiel gibi şehirlerde de binlerce kişi sokaklara döküldü. Leipzig'de göstericiler, CDU planlarını protesto etmek için kartonlardan "Sağcılara Karşı Yangın Duvarı" inşa etti. Protestoya katılanlar arasında SPD, Sol Parti ve Yeşiller'den siyasetçiler yer aldı.

TOPLUM İKİYE BÖLÜNDÜ

Almanya'da CDU, AfD ve FDP'nin iş birliğiyle alınan göç politikası kararı, siyasi ve toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bir yanda daha sıkı politikalar gerekli diyenler, diğer yanda radikallerle iş birliğine hayır çağrısı yapan binlerce gösterici, toplumun bu konuda ikiye bölündüğünü gösterdi.