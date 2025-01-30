Almanya'daki Türkler yıllardır hasretle bekliyordu! Çifte vatandaşlık hakkı sağlandı! "Bir an önce başvurun!"

Almanya'da 26 Haziran 2024 günü yürürlüğe giren yeni yasa ile Türkler, Alman vatandaşlığını korurken aynı zamanda Türk vatandaşlığına da sahip olma hakkını elde etti. Karar, Türk toplumunda büyük sevince neden oldu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Almanya'daki temsilciliklerimizde yoğun başvuru akını yaşandı.

ORTALAMA SÜRE 3-4 AY

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, vatandaşların yoğun ilgisini karşılamak için tam kapasite çalıştıklarını belirtti. Sezgin, "Çifte vatandaşlık, Türk toplumunun hasretle beklediği bir konuydu. Süreci kolaylaştırdık, ortalama 3-4 ay içinde vatandaşlarımız yeniden Türk vatandaşlığına kavuşuyor" dedi.

"BİR AN ÖNCE BAŞVURUN"

Başkonsolos Sezgin, "Alman vatandaşlığına geçmemiş olanların da bir an önce başvurmasını öneriyorum. Vatandaş olmak, toplumsal ve siyasal süreçlere katılmanın en önemli koşuludur" diyerek çağrıda bulundu.

İŞLEMLER KISA SÜREDE BİTİYOR

Yeni yasa sonrası Türk kimliklerine kavuşanlar, yaşadıkları sevinci dile getirdi. Şentürk Bayındır, "Yasa çıkar çıkmaz başvurdum. Altı ay içinde kimlik ve pasaportumu aldım. Yıllardır bu ülkeye en büyük katkıyı sağlayan Türkler olarak bize bu hakkın verilmemesi bir haksızlıktı. Şimdi bu haksızlık giderildi" diye konuştu.

"AY YILDIZ HEP KALBİMİZDE"

Mehmet Öztürk, "2022'de Alman vatandaşı olmuştum ama Türk vatandaşlığından çıkmanın acısını hissettim. Şimdi yeniden Türk vatandaşı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk pasaportu ve ay yıldız her zaman kalbimizdeydi" dedi. Nurcan Elgür, "Bir yanımız hep eksikti" derken, Melek Çakıcı da "Türk vatandaşlığına yeniden geçmek hayalimdi. Nihayet bu gerçekleşti" şeklinde duygularını paylaştı.