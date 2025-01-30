Terör kurbanı Türklerin yakınlarına büyük ayıp

Eşleri, babaları, kardeşleri ırkçı teröre kurban gittiğinde polis tarafından ilk suçlanan isim oldular. Acılarını yaşamalarına bile izin verilmeyen kurban yakınları bir kez daha kenara itildi. Sekizi Türk, 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütü cinayetlerini hafızalarda canlı tutmak için oluşturulmasına karar verilen anma ve dokümantasyon merkezinde kurban yakınları yine söz sahibi olamayacak.

"VİTRİN SÜSÜ" ELEŞTİRİSİ

Merkezin Berlin'de kurulması ve çalışmalarını yürütmesi amacıyla oluşturulacak vakfın, 15 yönetim kurulu üyesinden sadece ikisinin kurban yakınlarını temsil edeceği ortaya çıktı. Federal Meclis'in İçişleri Komisyonu'nda gündeme gelen merkeze ilişkin yasa tasarısının ayrıntıları sert şekilde eleştirildi. Komisyonda görüş belirten uzmanlar, kurban yakınlarının vitrin unsuru olarak kullanıldığı yorumunda bulundu.