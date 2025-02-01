Alman adalet sistemi sarsıldı! Mafyaya bilgi sızdıran savcı tutuklandı

BERLİN'DE bir başsavcının Nazi yanlısı derneğe üye olduğu, koruma altına alınan kişilere kötü muamele yaptığı ve silahlandığının ortaya çıkmasından sonra bir savcı skandalı daha yaşandı. Hannover'de 39 yaşındaki savcının, uyuşturucu şebekesi üyelerine, yapılan gözlemler, gizli ajanlar ve planlanan baskınlar hakkında bilgi sızdırdığı belirtildi.

İddianamede bu şekilde, şebeke üyelerinin çoğunun yurt dışına kaçmayı başardığı, 31 şüpheliden yalnızca 19'unun yakalanabildiği bilgisi yer aldı. 331 sayfalık iddianamede, Yashar G. Adlı savcının çetelerle ilişkisinin üç bin Euro'luk ödemeyle başladığı aktarıldı. Zamanla bu ilişkinin, daha büyük miktarlara ulaştığı, savcının ayda 5000 Euro rüşvet ve toplamda 65 bin EuroEya kadar özel ödemeler aldığı öne sürüldü.

MESLEKTAŞLARI ÇEKİMSER DAVRANDI

Savcının meslektaşları ve başsavcılar yürütülen soruşturmada çekimser davrandı. Ancak bir komiserin ısrarlı çabaları sayesinde, Yashar G.'nin karanlık faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Komiser, savcının finansal hareketlerini ve iletişim kayıtlarını titizlikle inceledi ve suç ağını çözmeyi başardı. Savcının bilgi sızdırma yöntemleri, aldığı rüşvetler ve çetelerle yaptığı gizli anlaşmalar ayrıntılı şekilde ortaya çıktı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yashar G., hakkındaki iddiaların ardından tutuklandı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Savcının avukatı, müvekkilinin masum ve iddiaların asılsız olduğunu savunuyor. Ancak iddianamede yer alan deliller, Yashar G.'nin suç işlediği yönünde güçlü kanıtlar sunuyor. Yashar G., hakkındaki yargılama süreci önümüzdeki haftalarda başlayacak.