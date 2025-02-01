Konvoy magandalarına hakimden ibretlik ceza!

Almanya'nın Rattingen kentinde 22 Mart 2019 günü düğün salonuna gitmek için A3 numaralı otoyola çıkan ve yaptıklarıyla herkesi şaşkına çeviren düğün magandalarına ceza yağdı. Otoyolu tamamen kestikten sonra drift atmaya başlayan, araçlarından inerek müzik eşliğinde eğlenen, fotoğraf ve video çeken Tunuslu gençler, Düsseldorf Sulh Mahkemesi'nde görülen davada ibretlik ceza aldı.

Yaşları 31 ile 42 arasında değişen yedi sanıktan beşine 1200 ile 2000 Euro arasında değişen para cezası kesildi. Hakim, bu paraların Regenbogenland adlı palyatif bakım merkezine bağışlanmasına hükmetti. İki sanığa ise henüz ceza verilmedi. Sanıklardan biri olan 38 yaşındaki damadın Tunus'ta bulunduğu ve sağlık nedenlerini gerekçe göstererek duruşmaya katılmadığı ifade edildi. Konvoydan sonra havaya ateş açtığı tespit edilen 37 yaşındaki diğer sanık da duruşmada bulunmayınca cezası kesinleşmedi.

HAKİM SANIKLARDAN YANA OLDU

Sanıkların hafif ceza almasında hakimin gerekçeleri rol oynadı. Hakim, sanıkların trafiği tehlikeye atmadığını, aksine 200 metre ötede bir trafik sıkışıklığı nedeniyle zaten yavaşlamış olan araçları durdurduğunu belirtti. Bu nedenle, suçun "zor kullanarak engelleme" kapsamında değerlendirilemeyeceğini aktardı. Olayın çok sayıda benzer vakaya ilham vermesi ve bu nedenle yetkililer tarafından "tüm düğün konvoylarının anası" olarak adlandırılması mahkemede gündeme bile gelmedi. Öte yandan sanıkların avukatları da cezanın hafifletilmesinde etkili oldu. Avukatlar, sanıkların yaptıklarından pişmanlık duyduklarını belirtti ve "Harika arabalar ayarlayıp, o günü özel kılmak istediler" diye savunma yaptı.

DEFALARCA ERTELENDİ

DURUŞMA sanıkların tespit edilmesinin gecikmesi, mahkeme sürecinin avukat değişikliği, hakimin hastalanması ve geçen yaz duruşmaya sanıklardan birinin ve bazı tanıkların katılmaması nedeniyle dört kez ertelendi. Dava dört duruşmada sonuca bağlandı. Polis, olayın ardından şüphelilerin evlerine özel ekiple baskın düzenlemiş ve cep telefonları ile bilgisayarlarına el koymuştu.