Türk kökenli adaylar politikalarını anlattı

Bavyera Türk Toplumu Derneği ve Yabancı Veliler Derneği, genel seçimde yarışacak olan Türk kökenli adayları bir araya getirdi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Vural Ünlü'nün yaptığı etkinlikte, adaylar kendilerini ve partilerinin politikalarını tanıtma fırsatı buldu.

BULUŞMAYA 5 ADAY KATILDI

Ahmet Baygül (Freie Wähler), Mahmut Türker (FDP), Feride Niedermeier (Yeşiller), Sudharth Madgal (CSU) ve Ali Cemil Şab (SPD), partilerinin önceliklerini ve kendi ilgi alanlarını aktardı. Öne çıkan konular arasında sağlık, ekonomi, sanayi yatırımları ve göç politikaları yer aldı. Mahmut Türker, göçmen kökenli toplumun seçimlerde oy kullanmasının önemine dikkat çekti. Ali Cemil Şab, çifte vatandaşlık konusundaki görüşlerini paylaştı. buluşmada, katılımcılar da adaya sorular yöneltti.