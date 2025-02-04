Üç şirketten biri işten çıkarma planı yapıyor

Ekonomik krizden bir türlü çıkamayan Almanya'da ilk başvurulan yol işçi çıkarmak oluyor. Ülke ekonomisini lokomotifi konumundaki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) de şirketler bu yola başvuruyor. Yapılan bir araştırma, şirketlerin sadece yüzde 15'inin mevcut iş durumunu "iyi" olarak nitelediğini, yüzde 48'inin durumdan memnun olmadığını ortaya koydu.

KISA ÇALIŞMAYA YÖNELİYORLAR

Gelecek altı ay için beklentiler daha da kötü olarak araştırmaya yansıdı. Şirketlerin yüzde 40'ı işlerin daha da azalacağını öngördü. İstihdam konusunda da endişe verici sinyallerin geldiği sektörde son altı ayda şirketlerin yüzde 27'si işten çıkarmaya giderken, önümüzdeki altı ayda bu oranın yüzde 31'e çıkması bekleniyor. Ayrıca, şirketlerin yüzde 39'u kısa çalışmaya geçmeyi planlıyor. Bu, her üç şirketten birinin çalışanlarını kısa çalışmaya göndereceği anlamına geliyor.

POLİTİKADA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK ŞART

Thyssenkrupp, Ford ve Bosch gibi büyük şirketlerde yaşanan işten çıkarmalar, NRW'de 2025 yılında işsizliğin artabileceğine işaret etti. Uzmanlar, hükümetin enerji politikasında köklü değişiklikler yaparak sanayiyi desteklemesi gerektiğini vurguladı.