Bankalar aldıkları faizi geri ödeyecek

FEDERAL Mahkeme (BGH), geçmişte bankaların tasarruf hesapları ve vadeli mevduatlar için uyguladığı negatif faizleri geçersiz saydı. Tasarruf hesabı sahipleri şimdi geri ödemeler talep edebilecek. Ancak bu durum, yalnızca belirli koşullar altında cari hesaplar için geçerli olacak.

DÜRÜSTLÜK İLKESİNE AYKIRI

BGH, tasarruf ve vadeli mevduat (Spar-und Tagesgeldkonten) hesaplarındaki bakiyeler için bankaların "saklama ücreti" alamayacağına karar verdi. Mahkeme, negatif faizler nedeniyle tasarruf bakiyelerinin azalmasının "güven ve dürüstlük ilkesine" aykırı olduğunu belirterek kararını gerekçelendirdi.

CARİ HESAPTA DURUM FARKLI

Mahkeme, cari hesaplar (Girokonten) söz konusu olduğunda farklı bir yaklaşım sergiledi. Bu hesaplarda paranın saklanması, bankanın sunduğu bir ana hizmet olarak kabul edildi ve bu nedenle hukuki içerik denetimine tabi tutulmadı. Dolayısıyla, bankalar bu tür hesaplarda genel olarak negatif faiz uygulayabilir.

Mahkeme, saklama ücretlerine ilişkin sözleşme maddelerinin şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Müşteriler, ücretlerin hangi bakiyeye dayanarak hesaplandığını anlayabilmeli. Aksi takdirde, bu tür cezai faizler de geçersiz sayılacak.

MÜŞTERİLERİNE YANSITTILAR

Haziran 2014'ten itibaren, Euro Bölgesi'ndeki bankalar, ECB'de para tuttukları için faiz ödemek zorunda kaldı. Negatif faiz döneminin zirvesinde bu oran yüzde 0,5 idi. Birçok banka, bu maliyetleri müşterilerine yansıttı ve saklama ücretleri talep etti. Temmuz 2022'de ECB negatif faizleri kaldırdı ve ardından bankalar ile tasarruf sandıkları da ücret politikalarını gevşetti. Mayıs 2022'deki zirve döneminde, Almanya'da en az 455 banka müşterilerinden negatif faiz aldı. Bazı bankalar, 5 bazıları ise 10 bin Euro2dan itibaren negatif faiz uyguladı.