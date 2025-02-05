Detaylı plan yapıp kiralık katil tuttu! Avrupa acımasız kadının peşinde

Avrupa'nın en çok aranan kadın suçlularından biri olan Eva Zamecnikova, kocasını öldürtme planıyla yıllardır gündemde. Çiçekçilik yapan ve Europol tarafından aranan Zamecnikova'nın yeniden duruşması vardı. Slovakya Yüksek Mahkemesi, eski kocasını kiralık katil tutarak öldürme planı yapan ve 8 yıl hapis cezası olan kadının temyiz başvurusunu reddetti.
AMACI EVİN SAHİBİ OLMAKTI
Zamecnikova, 15 Ocak 2014 günü eski kocasının öldürülmesi için 50 bin Euro karşılığında kiralık katil ile anlaştı. Kadın planını ince ince kiralık katil olarak tuttuğu Martin Adamkovic'e anlattı. Kocasını öldürüp ortak evlerine tek başına sahip olmak isteyen kadın, kiralık katilden önce kocasını silahla vurup öldürmesini istedi, ancak sonra planını değiştirdi ve "Ağır ağır ölmeli" dedi.
KİRALIK KATİL PLANI ACIMASIZ BULDU
Kiralık katili eve sokup planını ince ince anlatan kadın, ona evin içinde nerede pusu kurulacağını gösterdi. Kadın, kocasının önce elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirmesini, ardından iple yavaş yavaş boğulup öldürmesini istedi. Kiralık katil, bu acımasız planı uygulamak yerine polise giderek tüm planı anlattı, Zamecnikova'nın kocasının cesedini ortadan kaldırdıktan sonra iki yıl kayıp olarak bildirip evin tek sahibi olmak istediğini de ifadesinde dile getirdi.
İTİRAZ KABUL GÖRMEDİ
2020 yılında Slovakya'da yargılanan Zamecnikova, kocasını öldürtme girişiminden dolayı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezaevine girmeden kaçıp izini kaybettirmeyi başardı. Zamecnikova, uluslararası arama emrine rağmen de bulanamadı. Zamecnikova'nın avukatları, bu süreçte davayı kiralık katilin ifadesinin güvenilir olmadığını belirtip temyize taşıdı. Mahkeme, itirazı reddetti.