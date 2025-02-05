Detaylı plan yapıp kiralık katil tuttu! Avrupa acımasız kadının peşinde

Avrupa'nın en çok aranan kadın suçlularından biri olan Eva Zamecnikova, kocasını öldürtme planıyla yıllardır gündemde. Çiçekçilik yapan ve Europol tarafından aranan Zamecnikova'nın yeniden duruşması vardı. Slovakya Yüksek Mahkemesi, eski kocasını kiralık katil tutarak öldürme planı yapan ve 8 yıl hapis cezası olan kadının temyiz başvurusunu reddetti.

AMACI EVİN SAHİBİ OLMAKTI

Zamecnikova, 15 Ocak 2014 günü eski kocasının öldürülmesi için 50 bin Euro karşılığında kiralık katil ile anlaştı. Kadın planını ince ince kiralık katil olarak tuttuğu Martin Adamkovic'e anlattı. Kocasını öldürüp ortak evlerine tek başına sahip olmak isteyen kadın, kiralık katilden önce kocasını silahla vurup öldürmesini istedi, ancak sonra planını değiştirdi ve "Ağır ağır ölmeli" dedi.