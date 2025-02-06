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Haberler Avrupa Haberleri Angela Merkel: Önergeye sessiz kalamazdım
Giriş Tarihi: 6.2.2025 14:20

Angela Merkel: Önergeye sessiz kalamazdım

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Friedrich Merz'in mülteci politikasıyla ilgili önerilerini eleştirerek, AfD ile ortak çoğunluk sağlamanın sadece zorunlu durumlarda kabul edilebileceğini belirtti. Merkel, bu konuda sessiz kalmanın doğru olmayacağını düşündüğünü, bu yüzden görüşlerini dile getirdiğini söyledi. Ancak, Merz'i önceden bilgilendirmediğini de ekledi.

Fatih YILMAZ
Angela Merkel: Önergeye sessiz kalamazdım

Angela Merkel, bu konuda yaptıkları açıklamaların temel bir öneme sahip olduğunu, gündelik siyasete müdahale etmeyi genellikle tercih etmediğini vurguladı.

Merkel, geçen hafta Merz'i, AfD ile birlikte mülteci politikası için bir karar tasarısı sunduğu için eleştirmişti. Merkel, açıklamalarını, karar alındıktan sonra yaptığını çünkü acele etmeyi istemediğini söyledi. Ancak, bu konuda düşünceleri netleştikten sonra halkla paylaştığını ve zor olsa da bunu dile getirmek zorunda hissettiğini ifade etti.

"UZLAŞMA KÜLTÜRÜ TESİS EDİLMELİ"

Eski Başbakan, ayrıca son dönemde yaşanan kutuplaşmalara dikkat çekerek, seçimlerde farklı görüşlerin vurgulanmasının doğru olduğunu fakat seçim sonrasında uzlaşma kültürünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Ülkedeki siyasi atmosferin "gergin" olduğunu ve seçim kampanyaları sırasında siyasilerin saldırıya uğramasının kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

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Angela Merkel: Önergeye sessiz kalamazdım
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