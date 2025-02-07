Merz’den şaşırtan çıkış! FDP’ye oy vermek israf

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz, seçmenlerden Hür Demokrat Parti'ye (FDP) oy vermemelerini istedi. Merz, FDP'nin yüzde 5 barajını aşamaması durumunda bu oyların boşa gideceğini ve FDP'ye oy verilmesinin bir hata olacağını savundu. FDP'nin birçok ankette yüzde 4 civarında seyretmesine dikkat çeken Merz, baraj altında kalma riskine vurgu yaptı.

FDP KİLİT PARTİ OLABİLİR

FDP lideri Christian Lindner, Merz'in eleştirilerine hızlı yanıt vererek, "Merz, Yeşillerle flört etmeye devam ediyor" dedi. Lindner, FDP'nin Federal Meclis'te bulunmasının koalisyon seçeneklerini önemli ölçüde etkileyeceğini, ancak CDU'nun yüzde 31 veya yüzde 33 oy almasının büyük fark yaratmayacağını savundu. Lindner, "Mecliste FDP varsa, siyah-yeşil koalisyon olmaz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ OYLAR ÖNEM KAZANDI

Bu seçimlerde ilk kez uygulanacak yeni seçim yasası nedeniyle ikinci oylar daha fazla önem kazandı. Yasa, partilerin Federal Meclis'e gönderebileceği milletvekili sayısını belirlerken, FDP'nin barajı aşması CDU-FDP koalisyonu olasılığını artırabilir. Ancak CDU, FDP lehine bir "ikinci oy kampanyası" yürütmeyeceğini defalarca dile getirdi. Merz, FDP'yi özellikle Göç Akışını Sınırlama Yasası oylamasında desteğini çekmekle suçladı. Geçtiğimiz hafta Federal Meclis'te yapılan oylamada, FDP'nin bazı üyelerinin katılmaması ve farklı oy kullanması nedeniyle yasa, AfD'nin desteğine rağmen kabul edilmedi.