Vatandaşlıkta bekleme süresi 18 aya çıktı

Almanya'da yaklaşık 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) yabancılar daireleri uzun süredir yoğun çalışma temposuyla mücadele ediyor. Ülkede geçtiğimiz Haziran ayında yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasası nedeniyle on binlerce ek vatandaşlık başvurusuyla karşı karşıya kalındı. Durumun çalışanlar üzerinde büyük baskı oluşturdu.

Witten Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ann Kathrin Frede, "Son on yılda iş yükü kesinlikle iki katına çıktı. Çalışanlar üzerindeki baskıyı azaltmak istiyoruz. Çalışanlar yeni yasa nedeniyle ek iş yüküyle karşı karşıya" dedi. Witten'de şu anda yaklaşık 650 kişinin sadece vatandaşlık başvurusu yapabilmek için randevu beklediği belirtildi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Frede, yıllardır çalışanlarının yeni yasaları uygulamak, Ukraynalı mültecilerle ilgilenmek, nitelikli iş gücü göçü ve sınır dışı işlemleriyle uğraşmak zorunda kaldığını belirtti. Ancak federal ve eyalet hükümetleri tarafından yeni yasaların uygulanması için yeterince hazırlık yapılmadığını ve bu belirsizliğin iş yükünü daha da artırdığını ifade etti.

"YALNIZ BIRAKILDIK"

Eyalet hükümeti, yeni vatandaşlık yasasının uygulanması için ek personel alımını finanse etti. Ancak şehirlerde ve ilçelerde bütçe genellikle sadece bir personel alımına yetti. Belediyeler yeni yasanın uygulanmasında yalnız bırakıldıklarını düşünürken personel için yeterli eğitim olmaması ve eyalet tarafından desteklenen dijitalleşme çabalarının henüz beklenen rahatlamayı sağlamaması da sorunlar arasında.