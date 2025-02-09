SPD’li başkan Gök, ırkçı AfD’ye isyan etti

Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Tengen kentinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Belediye Başkanı Selçuk Gök, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) göçmen karşıtı politikalarına dikkat çekerek, "Bu partinin programını okuyun, söyledikleri tüm göçmen kökenlileri korkutuyor" dedi.

"SÜRGÜNDEN KORKMALI MIYIM?"

Gök, AfD'nin çifte vatandaşlık hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediğini ve hatta Alman vatandaşlığına sahip göçmen kökenlileri bile sınır dışı etmeyi planladığını belirterek, "Ben Türkiye kökenli bir belediye başkanı olarak, sürgün edileceğim diye korkmalı mıyım?". Göçmen kökenliler Almanya'da bakan, milletvekili, belediye başkanı, avukat, doktor ve polis gibi önemli görevlerde bulunuyor. Biz bu ülkeden neden gidelim? Buraya büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

"BU ÜLKEYİ KALKINDIRDIK"

Göçmen kökenlilerin Almanya'ya yaptığı katkıya vurgu yapan Gök, "Dedelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz, babalarımız bu ülkeyi kalkındırdı. Türk halkının Almanya'ya katkısı çok büyük. Biz bu ülkenin misafiri değil, bir parçasıyız" dedi. Gök, özellikle Olaf Scholz'un başbakan olarak kalması gerektiğini savunarak, "Demokratik partilere oy verdiğimiz sürece göçmen kökenlilerin korkmasına gerek yok" mesajını verdi.

AfD'ye oy vermeyi düşünenlere seslenen Gök, "Lütfen bu partinin sayfasına girip, programını okuyun. Hangi parti size daha yakın geliyorsa ona oyunuzu verin. AfD'nin vaatlerine kanmayalım, demokratik partileri güçlendirelim" çağrısında bulundu.