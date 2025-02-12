Merz, Netanyahu için mesai yapacak

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) lideri ve Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakanı adayı Friedrich Merz, Körper Vakfı'nın düzenlediği Global Liderler Diyaloğu etkinliğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ DURUM"

Merz, bir gazetecinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını uygulayıp uygulamayacağı sorusuna, İsrail Başbakanı'nın Almanya ya da Avrupa Birliği ülkelerine gelmesinin, tutuklanma riski nedeniyle imkansız bir durum oluşturduğunu söyledi. Merz, şu ifadeleri kullandı: "Bir İsrail Başbakanı'nın Almanya'ya gelmesi ve burada tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalması, tamamen kabul edilemez bir durum. Bunu engellemek için her türlü yolu arayacağız" dedi

"POLİTİK AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ"

Merz, Roma Statüsü'nün demokratik devletlerde uygulanmasının zorluklarına dikkat çekerken, başlangıçta bu tür girişimlerin otoriter rejimlere yönelik olduğunu, ancak zamanla demokratik liderlere de sirayet ettiğini belirtti. Bu tür bir tutumun, uluslararası hukuk açısından zorlu bir yol olduğunu kabul ettiğini, ancak politik açıdan kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"DURUMU KABULLENMEYECEĞİM"

Merz, 27 Ocak Auschwitz Anma Günü ve NATO'nun kuruluşunun 80. yıl dönümü etkinliklerine değinerek, "Bir İsrail Başbakanı'nın Almanya'ya davet edilmemesi imkansız. Bu durumu engellemek için her şeyimi ortaya koyacağım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını engellemek için her şeyi yapacağım. Bu durumu kabul etmeyeceğim" diye konuştu.