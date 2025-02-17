Balta ile saldırdılar. Biri Türk, iki yaralı

Cumartesi günü, Herten'de dehşet dolu anlar yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi balta ile saldırıya geçti. Olay anını bir görgü tanığı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Saat 16.00 sularında meydana gelen olayda bıçak kullanıldığı da ifade edildi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda Türk ve Belçika pasaportu 22 yaşındaki Herneli bir genç ile Hertenli 28 yaşında bir Alman vatandaşı ağır yaralandı. Yaralı gençler ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin aşırı kan kaybı nedeniyle hayati tehlike altında olduğu açıklandı.

TANIKLAR SESSİZ KALDI

Polis sözcüsü, olayın nedeni hakkında soruşturmanın sürdüğünü, olaya karışan 53 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını, ancak baltalı saldırganın kaçmayı başardığını açıkladı. Olaya tanık olanların müdahalede bulunmaması ve polise bilgi vermemesi dikkat çekti.

Polis ve savcılık, 'kasten öldürme teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma açtı. Öte yandan polis, görgü tanıklarına bilgi verme çağrısı yaptı.