Sırp lidere gözaltı kararı

Yerel medyadaki haberlere göre, Bosna Hersek Savcılığı tarafından, "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Ulusal Meclisi (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in gözaltına alınması için talimat verildi.

Savcılığın gözaltı kararını polise ve RS İçişleri Bakanlığına ilettiği öğrenilirken, bugün NSRS'de yeni bir sözde anayasa yapılması için oturum düzenlenmesi bekleniyor.