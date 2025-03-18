‘Bosna Hersek’teki ayrılıkçı Sırp lider Avrupa aşırı sağından cesaret alıyor’

"AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ SIRP LİDERİ ETKİLEDİ"

Bosna Hersek'in anayasal yapısı gereği Dodik'e bu kadar alan açıldığını ifade eden Muhasilovic, Dodik'in Bosna Hersek'teki gerilimi tırmandırma girişimlerinin başarılı olduğunu aktardı.

Muhasilovic, Bosna Hersek kurumlarının paralize olduğunu belirterek "Tüm devlet kurumları üçe bölünmüş vaziyette. Çünkü etnik grup dağılımı da var bu devlet kurumlarında. Dolayısıyla Dodik'in adamları devlet kurumlarının içerisinde olduğu takdirde, bu devlet kurumları kendisine karşı mücadele edemeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu kriz hâlâ devam etmekte ve önümüzdeki günlerde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sırp liderin "muhtemelen sistemi denediğini" ve Bosna Hersek bürokrasisinin ne tepki vereceğini ve ne kadar ileri gidebileceğini tarttığına işaret eden Muhasilovic, "çılgın" hareketlerinin arkasında bir plan olduğunu kaydetti.

Muhasilovic, sistemin kendisiyle müdahale edemez ve başarılı olursa uluslararası destek alma düşüncesi olduğunu anlatarak "Dodik başarılı olursa uluslararası destek de eninde sonunda gelebilir ve herkes bundan endişeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan ve Rusya'nın uzun zamandır desteklediği Dodik'in, son yıllarda o devletlerin iç meseleleri nedeniyle desteği alamamasına rağmen radikal hamlelerinden geri durmadığını vurgulayan Muhasilovic, şunları kaydetti:

"Avrupa'da aşırı sağın yükselişi Dodik'i etkiledi. Kendisi oradan cesaret alıyor. Avrupalı aşırı sağcı gruplardan muhakkak ilham ve destek alıyor yani oraya güvenerek de hamleler yapıyor. Çünkü başa gelmeden önce, 'Bosna'dan ayrılmak için birkaç sene daha sabretmemiz gerekiyor. Trump gelecek ve Avrupa'nın ideolojik görünümü tamamen değişecek. O gün geldiğinde bağımsızlığa hazır olmamız gerekiyor.' diyordu. Bu aslında bize o senaryoya güvendiğini ve o gruplara güvendiğini göstermektedir. An itibarıyla onlar gerçekten desteği almadı ama korkuyorum ki ileride böyle devam ederse ve Bosna Hersek devlet kurumları ona karşı başarısız olursa o destek de gelebilir kendisine ve bu, Bosna Hersek için hiç de iyi olmaz."

Muhasilovic, Sırp siyasetçinin Trump hükümetine çok güvendiğini ama bugüne kadar "yeşil ışık" alamadığını belirterek ABD Dışişleri Bakanlığının Dodik'e karşı bir açıklama yapmasının da olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Dodik'in bu krizi başlatmasının arkasındaki siyasi motivasyonun "mantıklı" olmadığını anlatan Muhasilovic, "Sırbistan'dan, Rusya'dan ve ABD'den yardım gelmeyecek. Herkes neden böyle bir kriz başlattığını merak ediyor. Macaristan biraz destek verdi ama o da sonra geri adım attı." diye konuştu.