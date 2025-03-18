Fransa özgürlük heykelini geri istedi

Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Raphael Glucksmann, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Özgürlük Heykeli'ni geri vermesi gerektiğini belirtti. Glucksmann, "Özgürlük Heykeli'ni bize geri verin. Size hediye etmiştik. Fakat görünüşe göre ona değer vermiyorsunuz. Bu yüzden o bizimle burada mutlu olacak" dedi.

Glucksmann'ın açıklamasına, Beyaz Saray'dan yanıt geldi. ABD Başkanı Trump'ın Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Fransa şu anda Almanca konuşmuyorsa, bu sadece Amerika sayesindedir" ifadesini kullandı. Leavitt, Fransa'nın, ABD'ye müteşekkir olması gerektiğini de söyledi.