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Giriş Tarihi: 27.3.2025 15:08 Son Güncelleme: 27.3.2025 15:11

AB daha hızlı ve kararlı hareket etmeli’

ABD ile AB arasındaki güvenlik krizi sürerken, Almanya Savunma Bakanı hızlı ve kararlı hareket edebilen bir Avrupa Birliği'ne ihtiyaç olduğunu bildirdi.

AA
‘AB daha hızlı ve kararlı hareket etmeli’

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, başkent Berlin'de düzenlenen Europe 2025 konferansında yaptığı konuşmada, "Uluslararası düzenin giderek zayıfladığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle hızlı, kararlı ve merkezde hareket edebilen bir Avrupa Birliği'ne (AB) ihtiyacımız var." dedi.

Almanya'nın güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya hazır olduklarını aktaran Pistorius, "Savunmamızı güçlendirmek için hızlı, koordineli ve şeffaf bir şekilde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Avrupa savunmasının yeniden yapılandırılmasında üç konuya dikkati çeken Pistorius, bunların savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edilmesi ve AB içinde savunma sanayisi için standartlaştırılmış bir sertifikasyon prosedürü olduğunu kaydetti.

Söz konusu konuların hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini belirten Pistorius, "Avrupa'nın ne dışarıdan ne de Avrupa topluluğu içinden zayıflatılmasına ya da yok edilmesine izin vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes ve hatta barışa gerçek bir ilgi göstermediğini sözlerine ekledi.

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‘AB daha hızlı ve kararlı hareket etmeli’
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