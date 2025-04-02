Macaristan’dan çifte vatandaşlık hamlesi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın iktidardaki Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği) tarafından meclise sunulan yeni yasa tasarısı, "yabancı güç ve oluşumların çıkarları doğrultusunda hareket eden, bu nedenle toplum düzenini ve ulusal güvenliği tehdit eden kişilerin" Macaristan vatandaşlığından 10 yıl süreyle çıkarılmasını öngörüyor.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB), İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda dışındaki üçüncü ülke kökenli çifte vatandaşlar, toplum düzeni ve ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Macar basınında yer alan haberlerde ise vatandaşlığın belirli bir süre için iptal edilmesinin uluslararası uygulamalarla uyuşmadığı, vatandaşlığın ya süresiz iptal edildiği ya da bireylerin çifte vatandaşlık haklarından feragat ettiğine işaret ediliyor.