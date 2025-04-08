Hollanda’da Müslümanlara yönelik ayrımcılık artıyor

Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü (NCDR) Rabin Baldewsingh, Utrecht Üniversitesi ve Regioplan Araştırma Bürosu tarafından hazırlanan ve Hollanda'daki Müslümanlara yönelik ayrımcılığı ele alan raporu, AA muhabirine değerlendirdi. Raporun kendi talebi üzerine hazırlandığını belirten Baldewsingh, "2022'de bu araştırmanın yapılmasını talep etmiştik, sonunda bu araştırma yapıldığı için memnunum. Sonuçlar hakkında heyecanlı değilim çünkü hepimiz Hollanda'da Müslümanlara yönelik ayrımcılığın son birkaç yılda muazzam şekilde arttığını biliyoruz." diye konuştu.

"MÜSLÜMANLARIN AYRIMCILIĞA UĞRAMASI SİSTEMLİ HALE GELDİ"

Baldewsingh, ülkedeki Müslümanlara yönelik ayrımcılıkta artık münferit olaylardan söz edilemeyeceğini vurgulayarak "Bir kalıptan bahsedebilirsiniz. Şu anda Müslümanların ayrımcılığa uğraması çok sistemli hale geldi. Bunu elbette insanlarla kişisel temaslarımda da duydum." ifadelerini kullandı. Ayrımcılığın sadece kişiden kişiye temasla sınırlı olmadığını belirten Baldewsingh, şöyle devam etti: "Ayrımcılık farklı biçimlerde geliyor, kurumsal olarak da gelebiliyor. Bu rapor, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın toplumumuzun tüm kesimlerinde normalleştiğini gösteriyor ve bu, beni çok endişelendiriyor." Baldewsingh, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın sonuçlarının yalnızca bu insanlar için değil, bir bütün olarak toplum için de çok rahatsız edici olduğunu vurguladı.

HEDEFTE EN ÇOK BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR VAR

Özellikle başörtüsü takan Müslüman kadınların eğitim ve iş piyasasında daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığına ilişkin değerlendirmede bulunan Baldewsingh, özel sektörün iş yerlerini mümkün olduğunca kapsayıcı hale getirmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Baldewsingh, "Bu, Müslüman kadınları istihdama çekmek ve entegre etmek için çok spesifik bir politikaya sahip olmaları gerektiği anlamına geliyor. Şu anda bunu yapmıyorlar çünkü çok fazla engel var. Engellerden biri de gerçekten başörtüsüdür. Başörtüsü takıyorsanız, polis teşkilatına katılmanıza izin verilmiyor. Belirli işlere katılmanıza izin verilmiyor ve bu, çok ayrımcı bir durum." dedi.

Özel sektöre çağrıda bulunan Baldewsingh, "Özel sektör, kapsayıcı bir organizasyon olmak istiyorsa herkesi bünyesine katmak için her türlü çabayı göstermelidir. Farklı bakış açılarından bir organizasyon, özel sektör oluşturmak çok önemlidir. Bakış açıları sayesinde topluma ve insanlara şu anda olduğundan daha iyi hizmet verebilirsiniz." diye konuştu.

"ZOR ZAMANLAR OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

Baldewsingh, ABD'de özellikle Donald Trump yönetiminin özel sektördeki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını defalarca hedef aldığını söyledi. Avrupa'daki şirketlerden de bu tür kapsayıcılık politikalarını terk etmelerini istemesinin ardından ayrımcılık vakalarının daha da artabileceği uyarısında bulunan Baldewsingh, "ABD'de olan burayı da etkiliyor." dedi. Baldewsingh, ayrımcılık trendinin devam ettiğini ve Hollanda'nın ayrımcılık vakalarında Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldığını kaydetti. Zor zamanlar yaşanacağını düşündüğünü kaydeden Baldewsingh, "Amerika Birleşik Devletleri'nde olan şey, burada Avrupa'da ve Hollanda'da da çok belirgin olacak. Bu nedenle, bu gelişmeler çok endişe verici dedim ve bunun Hollanda'daki daha geniş insan grupları için bir sonucu olacak." ifadelerini kullandı. Baldewsingh, "Hedef olacak kişilerin, örneğin siyahi insanlar, Müslümanlar, kadınlar ve sadece Müslüman kadınlar değil, genel olarak kadınlar ve cinsiyet gruplarının büyük ölçüde hedef alınacağını bekliyorum. Bu eğilimi sadece ABD'de değil, Almanya'da ve elbette Hollanda'da da görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"RAPORUN BULGULARINI KONUŞMAK DAHİ İSTEMİYORLAR"

Hollanda parlamentosundaki sağcı kanat politikacıların raporu tartışmak istemediklerini ve raporu kötüleyerek çerçevelediklerini belirten Baldewsingh, şöyle devam etti: "Sağcı politikacıların yaptığı şey bu. Sadece toplumumuzdaki belirli bir grubu ihmal etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda bu raporun bulgularını konuşmak dahi istemiyorlar çünkü bunun hakkında konuşmamak onlar için daha iyi. Ancak bu elbette sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Tam tersine, sorun giderek büyüyor ve bir noktada uzaklaşmanın sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağız." Baldewsingh, "Tahminim, Müslümanlar için zor zamanlar olacağı yönünde yani Müslümanlar ve özellikle toplumumuzdaki Müslüman kadınlar için daha zor bir zaman olacak. Bir toplum olarak bunun farkında olmalıyız ancak hükümetlere bunun uygun olmadığına dair bir sinyal vermek için sorumluluklarımızı da almalıyız." diye konuştu.

"AYRIMCILIK NORMALLEŞMİŞ"

Utrecht Üniversitesi ve Regioplan Araştırma Bürosu tarafından hazırlanan ve geçen ay yayımlanan kapsamlı rapor, Hollanda'daki Müslümanlara yönelik ayrımcılığın "sistematik, yaygın ve toplumun tüm katmanlarında normalleştiği"ni ortaya koydu. Raporda, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın münferit olaylar olmaktan çıkıp bir yapı haline geldiği belirtildi. Raporda, Aralık 2023-Aralık 2024 döneminde Hollandalı Müslümanlarla yapılan görüşmeler ve daha önce yayınlanan çok sayıda araştırma ve çalışma sonuçlarının incelendiği kaydedildi.

Araştırmacılar, Müslümanların sadece komşular ve sokaktaki günlük temaslarda değil devlet kurumlarında, eğitimde, iş yerlerinde, bankalarda, sağlık sektöründe ve konut piyasasında da ayrımcılığa maruz kaldığını vurguladı. Raporda, Müslümanların "kurumsal aşırı gözetim" mağduru oldukları belirtilerek devlet kurumları ve kamu hizmetleri tarafından daha sık ve daha hızlı şüpheli görüldükleri ve daha hızlı para cezasına çarptırıldıkları kaydedildi. Raporda, Haga Lisesi gibi İslami okulların haksız yere devlet tarafından "antidemokratik" olarak damgalanmasına da atıfta bulunuldu. İslam karşıtı Özgürlük Partisinin (PVV) hükümete katılımının, Müslümanların Hollanda'da geniş çapta kabul görmediğinin bir işareti olarak değerlendirildiği aktarılan raporda, Müslümanlar için ayrımcılığın çok fazla arttığı ve bazı Müslümanların Hollanda'yı terk etmeyi düşündükleri belirtildi.