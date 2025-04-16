Almanya’da belediye başkanına tehdit yazısı

Almanya'da Saksonya eyaletindeki Zwickau kentinin Belediye Başkanı Constance Arndt kendisine gönderilen tehdit e-postasının ekran görüntüsünü, Instagram hesabından paylaştı.

"nsu@gmail.com" adresinden gönderilen ve gönderenin isminin "Adolf Hitler" olarak belirtildiği tehdit e-postasında, "Walter Lübke'yi düşünün. Her zaman dikkatli ol." ifadesi yer aldı.

E-postada, mültecilere yardım etmesiyle tanınan ve 2019'da bir aşırı sağcı tarafından öldürülen eski Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin soyadının yanlış yazılması dikkati çekti.

Bu arada e-postanın gönderildiği adreste kullanılan "nsu" da ülkede 2000-2007 yıllarında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütünün kısaltması olarak kullanılıyor. NSU terör örgütü üyeleri uzun yıllar Zwickau'daki hücre evinde yaşamıştı.

Belediye Başkanı Arndt paylaşımında, tehdit yazısına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Arndt, "Evet, bunu tehdit edici buluyorum. Walter Lübcke'ye tam olarak ne yapıldığını biliyorum. Evinde bir aşırı sağcı tarafından öldürüldü. Bunun benim ve ailem için ne anlama gelebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazının gözünü korkutmayacağını vurgulayan Arndt, yazıyı gönderen kişiyle yüz yüze konuşabileceğini kaydetti.