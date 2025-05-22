Almanya’da göçmen kökenlilerin sayısı arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 nüfus sayımı Mikrozensus'un sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 2024 yılında Almanya'da yaşayan göçmenlerin sayısı 21,2 milyon, bu kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 25,6 oldu. Göçmen kökenlilerin sayısı bir önceki yıla göre 873 bin arttı.

2023'te göçmenlerin nüfus içindeki payı yüzde 24,7 olarak belirlenmişti.

2024'te 20 ila 39 yaşlarındaki her üç kişiden birinin göçmenlik geçmişi bulunurken 65 yaş üstü grupta her yedi kişiden biri göçmen olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, ortalama yaşı 38,2 olan göçmenlik geçmişi olan nüfusun 2024'te göçmenlik geçmişi olmayan nüfustan (47,4 yaş) yaklaşık dokuz yaş daha genç olması dikkati çekti.