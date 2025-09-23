Gülcan’ın katil zanlısı tutuklandı

Katil zanlısının 51 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Poliste ve savcılıkta ifade vermeyi reddeden zanlı cezaevine gönderildi. 21 Temmuz 2025 tarihinde son kez canlı görünün Gülcan, çevrede temizlik çalışması yapan belediye görevlileri tarafından ağustos sonunda bir bavul içinde bulmuştu. Polisin ve savcılığın ölen kadının fotoğraflarını paylaşmasının ardından çok sayıda ihbar geldiği ve bu ihbarlardan birinin katil zanlısına giden ipucunu verdiği öğrenildi. Zanlıyı takibe alan polis, yapılan çalışmalarda cinayet şüphesinin güçlenmesi üzerine savcılıktan tutuklama kararı çıkarttırdı. Kadının cesedi, bir çocuk parkının yakınındaki yaya köprüsünün altına bırakılmış bir bavulun içinden çıkmıştı.