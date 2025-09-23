Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Gülcan’ın katil zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.9.2025 10:42

Gülcan’ın katil zanlısı tutuklandı

Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Filderstadt Bonlanden’de bir bavulun içinde ölü bulunan ve çevresinde “Gülcan” adı altında tanınan kadının katil zanlısı tutuklandı.

Katil zanlısının 51 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Poliste ve savcılıkta ifade vermeyi reddeden zanlı cezaevine gönderildi. 21 Temmuz 2025 tarihinde son kez canlı görünün Gülcan, çevrede temizlik çalışması yapan belediye görevlileri tarafından ağustos sonunda bir bavul içinde bulmuştu. Polisin ve savcılığın ölen kadının fotoğraflarını paylaşmasının ardından çok sayıda ihbar geldiği ve bu ihbarlardan birinin katil zanlısına giden ipucunu verdiği öğrenildi. Zanlıyı takibe alan polis, yapılan çalışmalarda cinayet şüphesinin güçlenmesi üzerine savcılıktan tutuklama kararı çıkarttırdı. Kadının cesedi, bir çocuk parkının yakınındaki yaya köprüsünün altına bırakılmış bir bavulun içinden çıkmıştı.

