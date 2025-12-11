Almanya’da iflaslar rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede iflasların son 10 yılın zirvesine ulaştığını ortaya koydu. Buna göre ülkede 2025 yılının sonuna kadar yaklaşık 24 bin şirket iflas etmiş olacak.

Araştırmaya göre yıl sonuna kadar 23 bin 900 şirketin kapanacağı tahmin ediliyor. Bu sayı, en son 2014'te benzer seviyelere ulaşmış ve ülkede 24 bin 100 şirket iflasını bildirmişti.

Araştırmayı yapan Creditreform'un Ekonomik Araştırmalar Başkanı Patrik Ludwig Hantzsch, 2026 için de bir rahatlama beklemediklerini belirterek, "Mevcut tahminlere göre iflas sayılarında durağanlık ya da düşüş öngörmüyoruz" dedi.

KOBİ'LER ZORDA

Rapor, özellikle KOBİ'lerin zor durumda olduğunu gösteriyor. Hantzsch, "Birçok işletme yüksek borçlu, yeni kredilere ulaşmakta zorlanıyor ve enerji fiyatları ile düzenlemeler gibi yapısal sorunlarla mücadele ediyor" diye konuştu.

İflasların dörtte üçü, 10 veya daha az çalışanı olan küçük şirketleri etkiliyor. Ancak rapora göre büyük şirketler de sıkıntıda. 2025'te aralarında birçok hastane de dahi olmak üzere 140 büyük işletme iflasını açıkladı.

İflaslar aynı zamanda iş kayıplarını da artırdı. Tahminlere göre yaklaşık 285 bin iş kaybına karşın, ekonomik zarar da 57 milyar euro olarak hesaplandı.

İFLASLAR EN ÇOK HİZMET SEKTÖRÜNÜ VURDU

Ülke genelindeki iflaslar en çok hizmet sektöründe yaşandı. Özellikle gastronomide 14 bin iflas dikkat çekti.

Ekonomistler, hükümetin altyapı ve savunma alanında planladığı milyar euroluk yatırımların 2026'da büyümeyi destekleyip iflas trendini yavaşlatabileceğini belirtti. Ancak Hantzsch, "Hükümetin altyapı destekleri gelene kadar zaman geçecek. Para faturaları öder ama şirketleri otomatik olarak kârlı hâle getirmez" dedi.

Buna göre enerji maliyetleri, bürokrasi, tüketici harcamalarındaki durgunluk ve ticari engeller hâlâ ciddi risk oluşturuyor.

Özellikle tüketici harcamalarındaki geri çekilme dikkat çekti. Gıda ve hizmetler pahalılaşırken, halk gereksiz harcamalardan kaçınıyor.

Otomotiv sektöründe ise ABD gümrük tarifeleri ve Çin'in elektrikli araç pazarındaki rekabeti Alman üreticileri zorluyor. Tedarikçi şirketler peş peşe iflas ederken, son bir yılda 50 bin iş kaybı yaşandı.