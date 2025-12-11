Avrupa’da en fazla milyarder Almanya’da yaşıyor

İsviçre bankası UBS'in açıkladığı yeni rapora göre dünyada milyarder sayısı hızla artıyor ve Almanya bu artışın merkezinde yer alıyor.

Almanya'da milyarder sayısı geçen yıla göre yüzde 33'ten fazla arttı ve milyarder sayısı 156'ya ulaştı. Böylece Almanya, Avrupa'nın en zengin ülkesi olarak raporda öne çıkıyor.

Almanya'yı "Batı Avrupa'nın en varlıklı bölgesi" olarak nitelendiren UBS raporuna göre milyarderlerin serveti bir yıl içinde 145,98 milyar euro artarak toplamda 692,1 milyar euroya ulaştı.

Almanya'nın güçlü sanayi altyapısı, yeniliklere ayak uyduran üretim kültürü, makine üretimi gibi alanlarda dünya lideri olduğunu vurgulayan raporda, "Almanya Avrupa'da birinci olsa da dünya sıralamasında 4. sırada. 924 milyarder ile ABD ilk sırada yer alırken, Çin 479 milyarder ile ikinci sırada bulunuyor.

Hindistan ise 188 milyarder ile en çok süper zengine sahip 3. ülke konumunda" ifadesi kullanıldı. Avrupa'da Almanya'nın arkasında bulunan İngiltere 91 milyarder ile 4., İsviçre ise 84 süper zengin ile 5. sırada yer alıyor.