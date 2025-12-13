Alman subay firar edip Ukrayna’ya kaçtı

Harekete geçen ordu yetkilileri, askerin izine Polonya polisi sayesinde rastladı. Polonya polisi, askerin kasım ayının ilk haftasında Polonya–Ukrayna sınırında kontrol edildiğini belirledi. Üzerinde askeri üniforması ve kurşun geçirmez yeleği bulunmasına rağmen hakkında herhangi bir arama kaydı olmadığı için sınır polisinin Alman askerin geçişine izin verdiği öğrenildi.

BAKANLIK BİLGİ VERMEDİ

Askerin firar etmesi sadece güvenlik riski değil, aynı zamanda siyasi açıdan da son derece hassas kabul ediliyor. Alman askerin, üstelik Almanya armaları taşıyan askeri üniformayla çatışmalara girmesinin Rusya tarafından propaganda aracı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.