Alman subay firar edip Ukrayna’ya kaçtı

Hakkında firar şüphesiyle soruşturma başlatılan askerin Ukrayna'ya geçip burada çatışmalara katılmış olabileceği değerlendiriliyor. İç soruşturma raporlarına göre firar eden askerin Münih'te eğitim gördüğü, hava kuvvetlerine bağlı eğitim birliğine atanan askerin göreve başlamaması üzerine ailesi tarafından kayıp ilan edildiği ifade edildi.
Harekete geçen ordu yetkilileri, askerin izine Polonya polisi sayesinde rastladı. Polonya polisi, askerin kasım ayının ilk haftasında Polonya–Ukrayna sınırında kontrol edildiğini belirledi. Üzerinde askeri üniforması ve kurşun geçirmez yeleği bulunmasına rağmen hakkında herhangi bir arama kaydı olmadığı için sınır polisinin Alman askerin geçişine izin verdiği öğrenildi.
BAKANLIK BİLGİ VERMEDİ
Askerin firar etmesi sadece güvenlik riski değil, aynı zamanda siyasi açıdan da son derece hassas kabul ediliyor. Alman askerin, üstelik Almanya armaları taşıyan askeri üniformayla çatışmalara girmesinin Rusya tarafından propaganda aracı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.
Almanya Savunma Bakanlığı konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ordu bu olayı son yılların en kritik firar vakalarından biri olarak değerlendiriliyor. Ordudan firar durumun ağırlığına göre 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor. Rusya–Ukrayna savaşının başlamasından bu yana birçok Alman gönüllünün Ukrayna ordusuna katıldığı biliniyor, ancak bunların hiçbirinin aktif görevdeki asker olmadığı ifade ediliyor.