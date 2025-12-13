Almanya: Yargıtay özel emeklilik sigortası poliçesi olanları güçlendiren bir karar aldı

Kararın yaklaşık bir milyon sigorta sözleşmesini etkileyebileceği belirtildi. Mahkeme, Allianz Hayat Sigortası'nın, fon bazlı emeklilik sözleşmelerinde, emeklilik katsayısını sonradan tek taraflı olarak düşürme hakkını kendine tanıyan düzenlemeyi geçersiz buldu. Bu kararın diğer sigorta şirketleri için de emsal teşkil edebileceği ifade edildi.

GERİYE DÖNÜK ÖDEME

Tartışmalı maddeye göre Allianz, sigortalıların yaşam beklentisi önceden öngörülemeyen nedenlerle ciddi şekilde artarsa veya sermaye yatırımlarının getirisi sadece geçici olarak değil, uzun süreli olarak düşerse emekliliği azaltabiliyordu.

Mahkeme, bu düzenlemenin tüketicileri haksız şekilde dezavantajlı duruma soktuğuna hükmetti. Sözleşmeye göre sigorta şirketinin kesintiye yol açan koşullar ortadan kalktığında emeklilik katsayısını yeniden artırmasını öngören bir madde olmadığından sözleşme maddesi geçersiz sayıldı. Bu kararın 1 milyon poliçe için geriye dönük ödeme yapılmasına neden olabileceği vurgulandı.