ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü: Almanya’da 10 yıllık ekonomik kriz uyarısı

DURĞUNLUĞU KÜÇÜLME İZLEYEBİLİR

ifo Konjonktür Başkanı Timo Wollmershaeuser, "Eğer yapısal reformlar gerçekleştiremez ve işgücü potansiyelini artırmazsak, on yılın sonunda potansiyel büyüme sıfıra yaklaşır ve 2030'larda eksiye düşer" diye konuştu. Uzmanlara göre bu, Almanya ekonomisi için daha önce hiç görülmemiş bir senaryo. Almanya 2015'te Almanya yüzde 1,6 oranında büyümüş, takip eden yıllarda da bu büyüme koronavirüs krizine kadar devam etmişti.

PANDEMİ SONRASI TOPARLANAMADI

Koronavirüs krizinden sonra Almanya'nın kısa veya uzun vadede pandemi öncesi büyümeye geri dönebileceği öngörülüyordu. Ancak bu büyüme gerçekleşmedi. Vatandaşlar için küçülen bir ekonominin sonuçlarının ağır olacağı ifade edildi. Wollmershaeuser, işgücü piyasasındaki etkilerin emekli sayısının artmasıyla bir ölçüde dengeleneceğini belirtti.

Uzmana göre Almanya 2030'lardan itibaren negatif büyüme dönemine girebilir. ifo, ekonomik krizin en az 10 yıl ve daha fazla sürebileceği uyarısında bulundu. Enstitüye göre ya acil yapısal reformlar yapılacak ya da ülke, şimdiye dek görülmemiş bir uzun ekonomik çöküş sürecine sürüklenecek.