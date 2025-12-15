Almanya’da boş kadrolar dolu gösterildi: Okullar öğretmensiz kaldı

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde yaşanan bir bilgisayar hatası, 1440 öğretmen kadrosunun boş kalmasına neden oldu. Ancak patlak veren boş öğretmen kadroları skandalı, yeni bulgularla daha da büyüdü. Hatanın yıllara yayılan ve binlerce kadroyu etkileyen çok daha ciddi bir boyuta sahip olduğu anlaşıldı.

Oluşturulan çalışma grubunun ilk inceleme sonuçlarına göre, 2015 yılında yaklaşık 2 bin 500 öğretmen kadrosu gerçekte boş olmasına rağmen, bilgi işlem sistemlerinde bu kadrolar doluymuş gibi gösterildi. Hata payının 2023 yılına kadar 1800 ile 2 bin 200 kadro arasında değiştiği bildirildi.

20 YILLIK HATA

Eyalet hükümeti, ağır bir IT arızası nedeniyle 1440 öğretmen kadrosunun yanlışlıkla doldurulmadığını duyurmuştu. Sorunun, personel yönetim yazılımında kadroların yanlış şekilde "dolu" olarak işaretlenmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Sorunun eyalette 2005-2006 yıllarında IT sisteminde bir değişikliğe dayandığı tahmin ediliyor. Eyalet hükümeti "hayali öğretmenlere" maaş ödenmediğini vurgularken, verilerin sadece 10 yıl saklanması nedeniyle ancak 2015 sonrası verilerin incelenebildiğini bildirdi. Yıllarca okullar öğretmen eksikliğinden yakınırken, aslında boş olan dolu öğretmen kadrosu nedeniyle birçok okulda dersler boş geçti.

SENDİKA VE MUHALEFETTEN TEPKİ

Hataların artık giderildiği ve personel yazılımlarının şu an sorunsuz çalıştığını belirten yetkililer, 1440 öğretmen kadrosunun doldurulması için harekete geçildiğini açıkladı. Eğitim sendikası GEW, skandala sert tepki göstererek eğitim sistemine büyük yatırımlar yapılmasını talep etti. GEW Başkanı Monika Stein, "Öğrencilerin sırtından tasarruf edilen her kuruş, önümüzdeki yıllarda kaliteli eğitime yatırım olarak geri verilmelidir" dedi.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eğitim Sözcüsü Stefan Fulst-Blei, özellikle 2005–2015 yıllarının hiç incelenmemiş olmasını eleştirdi. Sözcü, bakanlığın "hayalet kadroların" nasıl ortaya çıktığını ve neden bu kadar dalgalandığını açıklayamadığını söyledi. Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Hans Ulrich Rülke ise bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Rülke, "Sorunun ne zaman, neden ve nasıl ortaya çıktığı hâlâ cevapsız" diyerek skandalın yeterince aydınlatılmadığını savundu.