Almanya’da otomotiv sektörünün karı çöktü

Alman otomotiv sanayisi, küresel rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde son yılların en ağır darbesini aldı. Sektör, finans krizinden bu yana en kötü çeyreğini yaşadı.
Mali müşavirlik ve danışmanlık şirketi EY'nin analizine göre, Volkswagen, BMW ve Mercedes Benz'in Temmuz–Eylül dönemindeki faaliyet karı yüzde 76 oranında düştü.
Üç devin toplam karı yalnızca 1,7 milyar euroda kaldı. Bu seviye en son 2009 yılında, küresel finans krizinde görülmüştü.
SATIŞLAR SABİT KALDI
EY'nin araştırmasında en çok dikkat çeken detay ise, otomotiv devlerinin sattığı otomobil sayısı. Alman otomobil üreticilerinin ciro ve satış adetleri büyük ölçüde sabit kalmasına rağmen, karlar adeta eridi. Bu rakamlarla büyük otomotiv ülkeleri arasında Almanya en zayıf performansı gösterdi.
Uzmanlar, sektörün artık "derin bir krizin" tam ortasında olduğunu belirtti. Yıllarca Alman otomotivinin lokomotifi olan Çin, artık en büyük risklerden biri. Alman üreticilerin Çin'deki satışları yüzde 9 oranında geriledi.
ÇİN PAZARI ELDEN GİDİYOR
Çin'in toplam satışlardaki payı yüzde 39'dan yüzde 29'a düştü.
Özellikle lüks araçlar eskisi kadar ilgi görmezken, elektrikli otomobillerde Çinli tüketiciler giderek yerli markalara yöneliyor.
EY otomotiv uzmanı Constantin Gall, "Küresel otomotiv sektörü ciddi bir kriz içinde. Ancak şu an en ağır darbeyi Alman otomobil üreticileri alıyor" dedi.
Yapılan analize göre elektrikli modellerin yüksek maliyetleri, fabrika ve üretim hatlarındaki pahalı dönüşüm programları, kur dezavantajları ve ABD'nin gümrük politikaları, karların düşmesindeki en büyük nedenler.
PERSONEL SAYISI AZALACAK
Elektrikli otomobillerde ise beklenen büyük sıçrama gerçekleşmedi. Tüketicilerin önemli bir bölümü hala içten yanmalı motorları, çoğu zaman da hibrit modelleri tercih ediyor.
Bu nedenle Almanya'da sektör frene bastı. Bosch, ZF, Mercedes, Volkswagen gibi devlerde işten çıkarmalar gündemde. Gall'e göre bu adımlar acı verici olsa da kaçınılmaz. Gall, "İstihdamdaki kesintiler sancılı, ancak uzun vadede rekabet gücünü artırabilir" diye konuştu.