Almanya’da otomotiv sektörünün karı çöktü

Alman otomotiv sanayisi, küresel rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde son yılların en ağır darbesini aldı. Sektör, finans krizinden bu yana en kötü çeyreğini yaşadı.

Mali müşavirlik ve danışmanlık şirketi EY'nin analizine göre, Volkswagen, BMW ve Mercedes Benz'in Temmuz–Eylül dönemindeki faaliyet karı yüzde 76 oranında düştü.

Üç devin toplam karı yalnızca 1,7 milyar euroda kaldı. Bu seviye en son 2009 yılında, küresel finans krizinde görülmüştü.

SATIŞLAR SABİT KALDI

EY'nin araştırmasında en çok dikkat çeken detay ise, otomotiv devlerinin sattığı otomobil sayısı. Alman otomobil üreticilerinin ciro ve satış adetleri büyük ölçüde sabit kalmasına rağmen, karlar adeta eridi. Bu rakamlarla büyük otomotiv ülkeleri arasında Almanya en zayıf performansı gösterdi.

Uzmanlar, sektörün artık "derin bir krizin" tam ortasında olduğunu belirtti. Yıllarca Alman otomotivinin lokomotifi olan Çin, artık en büyük risklerden biri. Alman üreticilerin Çin'deki satışları yüzde 9 oranında geriledi.