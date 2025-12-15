Başkonsolos Arman’dan Emniyet Müdürü Dorndorf’a ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Mehmet Özgün Arman, Münster Emniyet Müdürü Alexandra Dorndorf'u ziyaret etti.

Ziyarette Başkonsolos Arman ve Emniyet Müdürü Dorndorf, Başkonsolosluk ile polis arasındaki iyi ve yapıcı iş birliğini vurgulandı. Görüşmede bu iş birliğinin güven çerçevesinde gelecekte de sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Münster'deki tek diplomatik temsilcilik olma özelliğine sahip olan Münster Başkonsolosluğu'nda Mehmet Özgün Arman 1 Eylül 2025'ten bu yana görev yapıyor.