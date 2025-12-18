Schwandorf kurbanları unutulmadı

Bavyera Eyaleti sınırları içinde yer alan Schwandorf kentinde 17 Aralık 1988'de meydana gelen ırkçı kundaklamada Osman, Fatma ve Mehmet Can ile Alman Jürgen Hübener yaşamını yitirmişti. Ölenler, saldırının gerçekleştiği evin önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Schwandorf Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Feller, DİTİB Schwandorf Camii Başkanı Mustafa Eraslan ve Din Görevlisi İrfan Işık, kilise papazları Klaus Stolz ve Christian Kalis, Can ve Hübener ailelerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN FELLER: UNUTTURMAYACAĞIZ

Belediye Başkanı Feller törende yaptığı konuşmada, saldırının Schwandorf'un kolektif hafızasında silinmez bir iz bıraktığını belirterek, "Ne kadar zaman geçerse geçsin, bu acımasız saldırıyı ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden Osman, Fatma ve Mehmet Can ile Jürgen Hübener'i asla unutmayacağız" dedi. Feller ayrıca, büyük kayıplarına rağmen Schwandorf'u hâlâ vatanları olarak gören ailelere seslenerek, "Leyla Kellecioğlu ve ailesine, ayrıca Hübener ailesine derin saygılarımı sunuyorum. Bugün olduğu gibi yılın her günü yanınızdayız" diye konuştu.

CEBECİ: İNSANLIK SUÇU İŞLENDİ

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, saldırının ırkçı nefretin bir sonucu olduğunu vurguladı. Cebeci, "Bugün burada insanlık suçunun kurbanlarını anmak ve böyle bir vahşetin bir daha yaşanmaması temennisini dile getirmek için toplandık" dedi. Cebeci, Schwandorf saldırısının Almanya'daki ilk ırkçı kundaklama olarak tarihe geçtiğini hatırlatarak, Mölln, Solingen ve NSU cinayetlerine atıfta bulundu. Cebeci, "Irkçı şiddet, toplumun her kesimini derinden yaralıyor" ifadelerini kullandı. "Türkler Almanya'nın asli unsurlarıdır ve ötekileştirilmemelidir" diyen Konsolos Cebeci, Avrupa'da yükselen aşırı sağa karşı kararlı bir mücadele çağrısı yaptı. Anma töreni, saldırıda yaşamını yitirenler için anıt taş ve levhaya çiçek bırakılmasıyla devam etti. DİTİB Din Görevlisi İrfan Işık ve kilise papazları Klaus Stolz ile Christian Kalis, hayatını kaybedenler için dualar okudu.