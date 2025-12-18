Türk genci kazada öldü

Almanya'nın Paderborn kentinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki bir Türk gençi yaşamını yitirdi. Kazada araçta bulunan diğer kişi ise ağır yaralandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin verdiği bilgilere göre, kazaya karışan araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Yaralılardan biri hastaneye sevk edilirken yolda yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kişinin Türkiye'den Almanya'ya okumak için gelen 26 yaşında bir genç olduğu açıklandı. Polis, gencin sosyal medya hesaplarından Paderborn'da öğrenci olarak bulunduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Yetkililer, gencin Türkiye'deki ailesine ulaşıldığını ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Kazanın sebebi ise henüz belirlenemedi.